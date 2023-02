Amts, l'attacco di Bonaccorsi (M5S): "Azienda si dimentica di revisionare i mezzi e lascia a piedi i catanesi"

Il consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi, con una nota esprime preoccupazione per la riduzione del servizio di trasporto pubblico Amts della città di Catania, causata dalla mancata revisione degli autobus a metano. Il consigliere pentastallato non risparmia critiche e chiede le dimissioni del presidente dell'Azienda metropilitana, Giacomo Bellavia.

"All’Amts - si legge nella nota . dimenticano di revisionare i mezzi a metano e lasciano buona parte dei catanesi a piedi. Ulteriori disservizi, oltre ai soliti problemi già noti a tutti i cittadini, che hanno provocato una parziale interruzione del servizio. L’azienda aveva dichiarato che avrebbe avviato una indagine interna per individuare i responsabili della mancata revisione. Il risultato? A quanto sembra, solo pochi giorni di sospensione… 8 per il direttore, 4 per il dirigente di produzione, 10 per il responsabile Uoc manutenzione parco rotabile e 14 per il responsabile Uoc parco rotabile. Giustizia è stata fatta, oppure si tratta della solita farsa ai danni dei contribuenti e del Comune di Catania? Come hanno fatto a dimenticare di revisionare le bombole dei mezzi a metano? Forse erano troppo impegnati o distratti dalla futura campagna elettorale o forse gli atti di interpello hanno messo a dura prova il management Amts? Perché il controllo analogo del Comune di Catania continua a dormire? Dobbiamo chiedere pubblicamente al commissario straordinario Piero Mattei di svegliarlo dal coma farmacologico indotto (da troppo tempo) dal centrodestra catanese?"

"Una cosa è certa - conclude Bonaccorsi - la gestione Amts rispecchia in pieno la gestione dell'amministrazione Pogliese, come nel caso dell'ex sindaco, il presidente Bellavia non si dimette e continua con questa inutile e lunga agonia".