Acqua a singhiozzo ad Aci Catena, il sindaco scrive alla Sidra

“Proseguono, purtroppo, i disservizi al pozzo Torrisi che spesso crea gravissimi disagi alla nostra Aci Catena. Comprendendo la situazione di estremo disagio dei nostri cittadini, l'Amministrazione comunale - commenta il sindaco, Margherita Ferro - si è fatta portavoce delle istanze dei catenoti alla Sidra che sta, dunque, aiutando Aci Catena fornendo ben 41 litri al secondo. Questa situazione, purtroppo, perdurerà finché non si riuscirà a sistemare la pompa guasta, pertanto sarà necessario razionalizzare l'acqua ed evitare gli sprechi”.

Sottolineando che è un problema che non riguarda dirette responsabilità dell’amministrazione comunale, il primo cittadino catenoto prosegue:"Al fine di garantire l'acqua nei serbatoi, saremo costretti a chiudere l'acqua dalle 23 alle 5.30 del mattino. Siamo vicini ai nostri concittadini e ci scusiamo per il disagio che, bisogna dirlo, non dipende da noi. Stiamo lavorando affinché queste situazioni diminuiscano ma gli impianti obsoleti causano situazioni simili. Ringrazio la Sidra per la comprensione e l'aiuto fattivo, oltre che il mio assessore Saro Sorbello per l’abnegazione mostrata in questi giorni di emergenza idrica che ci è piovuta addosso per responsabilità della struttura del pozzo Torrisi. Speriamo che il guasto venga risolto nel più breve tempo possibile ".