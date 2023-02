Disservizi alla rete idrica Acoset a causa del maltempo

Acoset SpA, che gestisce la distribuzione idrica per 21 comuni in provincia di Catania, informa che a causa del violento ciclone che si sta abbattendo sui nostri territori - con massimo livello di allerta meteo decretato dalla Protezione Civile – da ieri si stanno verificando stacchi elettrici non programmati e guasti presso alcuni complessi acquedottistici. I conseguenti disservizi idrici, derivanti da tali problematiche, stanno interessando in modo parziale i comuni gestiti dall’azienda. "Nonostante le avverse condizioni - si legge in una nota - le squadre operative sono tutte dislocate al fine di monitorare al meglio la situazione e intervenire ove possibile. Non è dato conoscere al momento i tempi tecnici degli interventi da parte dei fornitori privati di energia e dei pozzi coinvolti. La situazione è strettamente legata all’evolversi delle condizioni meteo, le quale si spera non producano effetti dannosi per le persone, le cose e il territorio. Acoset si scusa per i disagi non strettamente legati alla propria volontà".