Distretti del cibo in Sicilia, Marano (M5S): "Oltre 50 milioni di investimenti, risultato frutto di unità di intenti"

Esprime soddisfazione la deputata regionale del M5S, Jose Marano per la decisione della Regione siciliana di cofinanziare, con 8,3 milioni di euro, i quattro programmi di investimento dei Distretti del Cibo (bio distretto borghi sicani, Distretto del cibo sud est siciliano, Rete Cibo Sicilia e distretto Bio Slow Pane e Olio) ammessi al finanziamento statale. “Si tratta di un’opportunità importante - dice la deputata - per promuovere la nostra agricoltura tramite i Distretti del cibo che raccolgono decine e decine di imprese agricole e consorzi.

Per questa ragione lo scorso marzo avevo presentato come prima firmataria una risoluzione, scelta come testo base, per impegnare la Regione Siciliana a versare la propria quota di finanziamento, di circa 8,3 milioni, essenziali per far partire i programmi di investimenti. Si tratta di un risultato frutto dell’unità di intenti e nato da un clima di collaborazione politica: abbiamo dimostrato come l’interesse del territorio sia in grado di unire e far raggiungere gli obiettivi grazie al lavoro della deputazione e delle commissioni".