Molesta i clienti di un bar ed inveisce contro gli agenti, 47enne denunciata ed accompagnata in ospedale

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono stati inviati in via Luigi Sturzo dopo sver ricevuto una segnalazione che riferiva della presenza di una donna molesta all'interno di un bar. Giunti sul posto, i poliziotti hanno contattato il richiedente, il proprietario dell'attività commerciale, che ha indicato loro una donna straniera che disturbava i clienti e non voleva uscire dal bar. Gli operatori si sono avvicinati alla donna che è andata in escandescenza, rifiutando di fornire le proprie generalità. Nonostante gli inviti rivolti dagli stessi operatori ad allontanarsi, si è rifiutata categoricamente continuando ad insultarli e opponendo una strenua resistenza. Con non poche difficoltà, gli operatori sono riusciti a farla salire sull'auto di servizio e l’hanno accompagnata presso gli uffici della polizia scientifica per procedere con l’identificazione. È risultata essere una 47enne di nazionalità ucraina. E' stata denunciata in stato di libertà, per aver rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ultimati gli adempimenti di rito, la 47enne non ha voluto allontanarsi dagli uffici. Poco dopo si è spostata, piazzandosi al centro della strada, lungo via San Giuseppe La Rena, bloccando il traffico veicolare e creando parecchi disagi e pericoli alla circolazione, oltre a rischiare personalmente la propria incolumità. A quel punto gli operatori hanno fatto intervenire un'ambulanza del 118 che ha accompagnato la donna presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Marco, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.