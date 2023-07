Cocaina e hashish nascoste nell'auto: due giovani arrestati

Nel corso di un'operazione di pattugliamento del territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato due uomini di 27 e 32 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in una zona periferica della cittadina calatina, precisamente all'incrocio tra la strada statale 385 e via Garibaldi. L'arresto è avvenuto quando l'equipaggio della gazzella ha notato l'arrivo di un'auto condotta dal 27enne, il quale ha attirato immediatamente l'attenzione dei carabinieri con il suo comportamento sospetto. Infatti, alla vista degli agenti, l'uomo ha mostrato segni di nervosismo rallentando l'auto, ma poi ha tentato di proseguire come se nulla fosse.

I militari, tuttavia, hanno intimato loro l'alt e hanno proceduto al controllo del veicolo. Durante l'ispezione, i due occupanti del veicolo, entrambi con precedenti vicissitudini giudiziarie, hanno mostrato un atteggiamento sempre più nervoso, continuando a guardarsi intorno in modo sospettoso. Questo atteggiamento, insieme alle informazioni ricevute dalla centrale operativa, ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione dell'auto, è stata scoperta la vera ragione dell'inquietudine dei due uomini. Nascosti all'interno di un piccolo vano ricavato nel tunnel centrale dell'autovettura, proprio dietro la leva del cambio, i militari hanno rinvenuto cinque involucri di plastica contenenti un totale di 50 grammi di cocaina e due involucri contenenti 200 grammi di hashish. I due uomini sono stati immediatamente arrestati e portati in custodia presso l'Autorità Giudiziaria. Durante l'udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per uno dei due indagati.