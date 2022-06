Duplice omicidio ad Acireale, nella frazione di Pennisi: le vittime sono due cugini

Indagini in corso su un duplice omicidio avvenuto ad Acireale, precisamente in via Roccamena, nella frazione di Pennisi. I due cadaveri sono stati ritrovati all'interno di una masseria. Si tratta di due cugini di Librino di 30 e 29 anni, Vito e Virgilio Cunsolo. In base alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi, ma sono ancora molti gli aspetti da chiarire.

Sul posto per le indagini sono presenti i carabinieri della compagnia di Acireale, del comando provinciale di Catania e la sezione Sis del nucleo investigativo. Presenti anche i vigili del fuoco per delle operazioni tecniche necessarie al sopralluogo ed alcuni agenti di polizia. Al vaglio degli investigatori dell'Arma vi sarebbe la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. Sul posto sono presenti anche i parenti dei due uomini trovati morti, la strada è stata bloccata dalle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza. Aperta inchiesta su duplice omicidio, in corso accertamenti.