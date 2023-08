“E…state con noi”, l'iniziativa della polizia stradale approda in piazza Università

Martedì 22 agosto e mercoledì 23, in piazza Università, faranno tappa il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato, nell’ambito della campagna estiva “E…state con noi”. L’iniziativa, si terrà dalle 18 alle 24 ed è rivolta ad automobilisti, motociclisti e, più in generale, a quanti si mettono alla guida lungo strade ed autostrade.

La campagna, ideata dalla Polizia stradale ha toccato 10 regioni italiane ed è finalizzata a sensibilizzare vacanzieri e cittadini sulle corrette condotte di guida da tenere in strada, anche in considerazione dell’intensificarsi dei flussi di traffico in questa stagione estiva. Oltre a un’eccellenza italiana rappresentata dalla Lamborghini con la livrea della Polizia di Stato, impegnata ordinariamente nel “trasporto organi”, sarà possibile accedere all’interno del Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Il mezzo rappresenta una vera e propria aula multimediale itinerante dove sarà possibile, oltre a vedere vari filmati, provare un simulatore di guida o testare i propri riflessi in un percorso dove, in prima persona, sarà possibile capire cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzioni di alcool o di stupefacenti. Personale specializzato sensibilizzerà tutti coloro che si avvicineranno, fornendo preziosi e rassicuranti consigli di guida.