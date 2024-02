Consiglio, l'educazione alimentare al centro di un incontro tra Anastasi e gli studenti del Convitto Cutelli

"Mangiare sano, tra falsi miti e mode del momento" è il tema dell'incontro di educazione alimentare rivolto agli studenti che il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha promosso nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti in sinergia con il Lions Club della zona 11, presieduto da Giuseppe Salerno. Hanno aderito i Lions Club della zona 13, 14 e LC Lago di Nicito. L'iniziativa si è incentrata sulla conferenza-dibattito tenuta dalla dottoressa Maria Cristina Giacona, medico biologo nutrizionista dell'associazione "Medici per un'alimentazione di segnale", con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni del liceo classico europeo del Convitto Cutelli. “Ringrazio i Lions - ha detto il presidente Anastasi - e quanti offrono un prezioso contributo alla nostra comunità con attività capaci anche di coinvolgere le nuove generazioni su temi di grande attualità e importanza come l'educazione alimentare, fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere. Rivolgo un plauso particolare a questi ragazzi che hanno dato dimostrazione di impegno e interesse. A voi dico: siete il sale della nostra società, che spesso dà una visione distorta della vostra realtà, che è invece ricca di talenti, attitudini, abilità e voglia di contribuire a costruire un futuro migliore”.