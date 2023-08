Sanità, l'elenco degli idonei nel concorso per direttore generale fa infuriare la Commissione Ars

Da questa mattina circola un documento con la lista, in ordine alfabetico, dei 49 nominativi ritenuti idonei a ricoprire la carica di direttore generale nella sanità siciliana. Professionisti di spicco, che sarebbero stati selezionati dalla commissione del concorso per individuare figure dirigenziali in 19 aziende sanitarie dell'Isola, cui avevano partecipato 102 candidati.

La Commissione Sanità disconosce l'iniziativa

Una vicenda che ha fatto infuriare Giuseppe Lombardo, componente della Commissione Sanità all’Ars. Insieme ai deputati dei Popolari e Autonomisti Giuseppe Castiglione e Giuseppe Carta e all'assessore Roberto Di Mauro, ha inviato una nota per esprimere la "disapprovazione unanime della Commissione all'Ars".

Schifani all'oscuro di tutto

"Un elenco, redatto non si sa da chi, - si legge - di aspiranti direttori generali della sanità, non si capisce se idonei o più idonei rispetto a meno idonei e perciò nominabili o forse no. Sarebbe un’iniziativa arbitraria, abusiva e illegittima, che vede la disapprovazione unanime della Commissione Sanità dell’Ars e di cui neppure il Presidente della Regione fino a ieri era a conoscenza".

Giuseppe Lombardo: "Nessun valore"

"A scanso di ricorsi – conclude Lombardo - alle magistrature penale ed amministrativa, di equivoci e di polemiche, di cui non si avverte il bisogno, è indispensabile che si assicuri che il fantomatico elenco, ammesso che esista, non ha nessun valore e si prenda atto che la commissione esaminatrice ha dichiarato idonei gli esaminati che hanno superato la prova".