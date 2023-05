Amministrative Riposto, depositata candidatura di Claudia D'Aìta con "Riposto Cambia"

"Dopo il lavoro del coordinamento progressista ripostese e la virtuosa coalizione di tante realtà sociali e politiche, il progetto civico ‘Riposto Cambia’ ha depositato stamani in Municipio, nelle mani del segretario comunale, la lista che mi vede orgogliosamente candidata alla carica di prima cittadina. Si tratta di una lista attenta ai bisogni dei cittadini che presenta esponenti di spicco della società civile e politica ripostese", così Claudia D'Aita, 44enne, penalista, oggi subito dopo l’atto che sancisce ufficialmente la sua candidatura.

Parità di genere

"Abbiamo costruito la lista pensando a una squadra che esalti la parità di genere e che abbia una vocazione progressista: attenta ai bisogni dei più deboli, diretta a politiche di coesione e inclusione. Ambiente, società e buona politica sono le fondamenta di una città che può cambiare" così dice la candidata che ha già proposto l'istituzione di un Osservatorio sulla Sanità e sulla legalità, riunendo nella lista civica esponenti del Partito Democratico, Sinistra Italiana, Siamo per Riposto, Spazio Zero, Una storia possibile ed esponenti politici di provata esperienza”, aggiunge D’Aìta, 44enne già consigliere comunale a Riposto nelle ultime quattro consiliature.

"Unire modernità e tradizione marinara per una città come la nostra è la priorità e con l'esperienza delle personalità candidate ma anche l'attitudine alla partecipazione e al confronto con i e le cittadine, intendiamo dare un'alternativa valida alle destre in campo".

La presentazione alla città



La data della presentazione ufficiale della lista alla città è vicinissima. L’appuntamento è fissato per sabato 6 Maggio alle 19,30, in piazza Della Vittoria (viale Amendola)

“Sarà una festa e un piacere incontrare i cittadini insieme a tutti candidati. Un’occasione di confronto con la città, in un luogo pubblico tra i più belli e bistrattati della nostra città. Un parchetto affacciato sul mare che deve diventare uno dei simboli della rinascita della città”.