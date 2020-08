Tremestieri, salgono ad 8 le liste in sostegno di Santi Rando a Sindaco di Tremestieri

Saranno 8 le liste civiche che sosterranno la candidatura a Sindaco dell’uscente Santi Rando. Convergono altre realtà territoriali sul progetto civico per “Tremestieri ancora più vivibile”. A "Tremestieri viva", "Migliora Tremestieri", "Movimento forza Tremestieri", " Volare per Tremestieri", "Tremestieri in primo piano" e "Fratelli d'Italia per Tremestieri" vanno ad aggiungersi le liste “Andiamo Avanti Tremestieri” e “Tremestieri Protagonista”. “Andiamo Avanti Tremestieri” fa riferimento al vicepresidente del Consiglio Santo Nicosia. Il vicepresidente già alle amministrative del 2015 aveva condiviso e sostenuto il programma di Santi Rando e oggi rinnova la fiducia precedentemente accordata. “Tremestieri Protagonista” sarà invece una lista composta tutta da candidati alla prima esperienza: studenti, professionisti, imprenditori ed esperti della formazione. Una lista civica legata anche al mondo dell’associazionismo e dell’attivismo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono felice dell'ingresso di queste ulteriori 2 liste pronte a scendere in campo per “Tremestieri ancora più vivibile”- ha dichiarato il Sindaco Santi Rando - Portiamo avanti il progetto civico intrapreso nel 2015 ma lo arricchiamo di nuova linfa e nuove idee anche grazie alla presenza attiva di tanti cittadini che hanno deciso di scommettersi in prima persona. Possiamo contare su una coalizione coesa, motivata e competente, formata da tante e differenti professionalità pronte a dare il loro personale contributo per rendere “Tremestieri ancora più vivibile".