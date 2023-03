Riposto, alle amministrative Fratelli d’Italia sostiene Davide Vasta

Fratelli d’Italia ha deciso di correre al fianco del deputato Davide Vasta alle prossime amministrative del 28 e 29 maggio. A darne l’ufficialità il coordinamento provinciale ed il coordinamento comunale del partito della Meloni. "Fratelli d'Italia riveste oggi il ruolo di partito cardine del sistema democratico. A questa responsabilità assegnataci dagli elettori noi non vogliamo sottrarci in nessuna realtà locale, ed ovviamente anche a Riposto. Constatato l'esaurimento del percorso politico della coalizione che per dieci anni ha sostenuto il sindaco uscente, guardando all'interesse della città -dichiarano i meloniani-, la necessità è quella di costruire un percorso che porti ad una amministrazione solida e di prospettiva, alternativa alle sinistre. Per questi motivi, dopo il doveroso confronto interno con la classe dirigente locale e provinciale del partito, si è addivenuti alla decisione di concorrere alle prossime amministrative insieme al candidato sindaco Davide Vasta. Il contributo di Fratelli d’Italia sarà corposo in termini di candidati e soprattutto politico, con il fondamentale supporto che un grande partito di governo può dare ad una amministrazione locale. Insieme, quindi -concludono i Fratelli d’Italia-, lavoreremo ad un patto generazionale per il buongoverno che possa offrire nuove prospettive di crescita sociale ed economica a Riposto e tutto l'hinterland".

"Non possiamo che accogliere favorevolmente l’adesione del Gruppo ripostese di Fratelli d’Italia al nostro progetto politico - afferma Davide Vasta – Condividiamo molte idee, ma soprattutto la voglia di rilanciare Riposto, partendo da ciò che di buono è stato fatto in questi anni. Ringrazio Alberto Cardillo per il dialogo costruttivo e per il proficuo rapporto di leale collaborazione avviato per il bene di Riposto". Dando seguito alle determinazioni assunte dal partito, stamane Carmelo D’Urso, il quale sarà nella squadra dei candidati al consiglio, ha rassegnato le dimissioni da assessore della giunta uscente.