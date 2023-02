Elezioni comunali, la Sicilia verso il voto anticipato al 14 e 15 maggio

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato la giunta regionale che lavora per anticipare al 14 e 15 maggio il voto per le elezioni amministrative nell'Isola, fissato in precedenza al 28-29 maggio. In questo modo, la Sicilia potrebbe allinearsi al resto del Paese. Si voterà per il rinnovo di Sindaci e consigli in 129 Comuni, tra cui Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. Nella nostra provincia saranno chiamati al voto i cittadini di 18 comuni, in aggiunta al capoluogo: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Sant’Alfio, Santa Venerina, Valverde e Viagrande.