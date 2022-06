Il vice coordinatore regionale della Lega Anastasio Carrà scende in campo per le regionali

Anastasio Carrà ha inaugurato la sua campagna elettorale per la candidatura alle elezioni Regionali 2022. Attorno al Sindaco di Motta S.Anastasia, vice coordinatore regionale della Lega, si sono stretti amici e cittadini che credono nel suo progetto. Il gruppo dirigente della Lega, con in testa il Leader Nazionale Matteo Salvini, collegatosi online, ha supportato la sua candidatura in vista della tornata elettorale autunnale.

Erano presenti Annalisa Tardino, Europarlamentare, Alessadro Lipera, coordinatore Lega Giovani Siciliani, Matteo Francilia, coordinatore regionale Enti Locali, Fabio Cantarella, coordinatore provinciale della Lega di Catania, Alessandro Coco, consigliere comunale per la Lega ad Acireale, Peppino Lipera ed il vice capo gruppo Lega Salvini premier alla Camera dei Deputati Alessandro Pagano. Gli interventi che si susseguiti hanno evidenziato i risultati dell’azione amministrativa nel comune di Motta raggiunti dall’amministrazione comunale guidata da Anastasio Carrà e la prospettiva di portare all’Ars le istanze del territorio in linea con quanto già fatto. L’incontro è stato segnato anche dalle parole del leader nazionale Matteo Salvini che ha concluso la serata con il suo intervento da remoto.