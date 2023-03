Amministrative, si presenta il progetto civico “Riposto Cambia” con Claudia D’Aìta sindaco

Domani, sabato 11 marzo alle 18, in piazza del Commercio 16 a Riposto, si terrà la presentazione del progetto civico “Riposto Cambia” con Claudia d’Aìta sindaco. All’evento, oltre alla candidata sindaco, prenderanno parte i rappresentanti di partiti e associazioni del coordinamento progressista composto da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Siamo per Riposto, Spazio Zero e Una storia possibile. “Domani vi racconteremo l’idea di città che abbiamo in mente e di come vogliamo concretamente realizzarla”, afferma la candidata Claudia D’Aìta. “La partecipazione, il confronto e il contributo di idee dei ripostesi è una delle nostre priorità. Un percorso che inizieremo domani insieme a voi”, conclude D’Aìta.

Anche il movimento “Una Storia Possibile” aderisce al progetto Riposto Cambia

IL direttivo del Movimento USP, costituito da associazioni federate, che alle passate elezioni amministrative, ha sostenuto la candidatura di Ezio Raciti, ha scelto l’unità ricompattando di fatto dopo 15 anni di dinamiche interne, un fronte di centro sinistra che oggi inizia determinato verso un modello di vera alternativa e di un radicale cambio di marcia nella politica amministrativa cittadina. “In linea con il percorso iniziato anni fa, sostiene Raciti, già assessore e consigliere nelle passate legislature, una USP trova utile collocazione nel progetto Riposto Cambia che possiede le giuste risorse umane e le progettualità necessarie all’inclusione sociale, garantendo politiche di coesione a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, puntando l’attenzione sui diritti negati, rilanciando l’idea di un Osservatorio sulla Sanità e sulla Legalità e sugli strumenti di cittadinanza attiva. La visione di una politica valoriale e la qualificazione della classe politica, afferma Raciti, costituisce l’alchimia essenziale per la realizzazione di una Città moderna e vivibile”. “L’ingresso in coalizione di “Una Storia Possibile”, dichiara Claudia D’Aita è per me motivo di grande di orgoglio, non solo per il consenso che il movimento riscuote nella cittadinanza, ma anche quanto per la spinta propulsiva che la raggiunta unità del fronte progressista fornisce al cambiamento e per la riconosciuta competenza politica e professionale dei membri che la compongono. L’obiettivo raggiunto, e il significato politico che ne consegue, pongono Ezio Raciti, quale naturale vicesindaco della città”, conclude D’Aìta. “Questa scelta, destinata a mutare gli equilibri delle forze in campo, incontra, tra gli altri, l’apprezzamento di Carmelo Spitaleri, già sindaco di Riposto, sull’avvenuta reunion del centro-sinistra”, fanno infine sapere da “Una Storia Possibile”.