Emergenza covid nelle carceri, manifestazione in piazza Lanza

Si sono radunati nel primo pomeriggio, nonostante la pioggia, nello spiazzale antistante la casa circondariale di piazza Lanza, l'appello era girato tramite facebook proprio in un gruppo denominato "Amici e parenti dei detenuti catanesi" che raccoglie centinaia di familiari dei detenuti. Nello stesso giorno da Nord a Sud, davanti diversi istituti penitenziari si è manifestato per il diritto alla salute dei detenuti. "Esisteva già il problema del sovraffollamento, ora con il Covid quel problema rischia di diventare una bomba a orologeria", dichiara Marta, il cui marito si trova in carcere. "Chiediamo interventi al ministro Bonafede. I contagi crescono per i detenuti come per la polizia penitenziaria ma si ha timore di intervenire seriamente. Giusto la settimana scorsa a Poggioreale il primo detenuto morto di covid, cosa bisogna aspettare ancora?" riporta Simone. Dopo alcuni interventi al megafono, armati di pentole e cucchiai i familiari hanno fatto il giro del carcere. "Abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza a tutti i reclusi in piazza Lanza, siamo passati vicino a tutti i bracci perchè in questo momento difficile nessuno deve essere lasciato solo." concludono. Sul finire esce fuori la proposta di una raccolta di mascherine per i detenuti e le detenute che avverrà nelle prossime settimane. Intanto i presenti si dicono pronti a tornare a dicembre.