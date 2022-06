Rifiuti ingombranti, il comitato Vulcania alza la voce: "Basta materassi lasciati in strada per mesi"

Dopo i cumuli di sporcizia, degrado e abbandono nei marciapiedi e nella strada, nel quartiere Borgo-Sanzio è emergenza anche rifiuti ingombranti. Come denunciato dal comitato Vulcania i materassi, in via Luigi Pirandello, sono tanti, esattamente ai seguenti numeri civici 2,13,19 e 21.

Da come si evince nelle foto recenti, la via è diventata una zona evidentemente preferita dai quei cittadini privi di scrupoli e di senso civico per l’abbandono di ingombranti, in particolare i materassi. Alcune testimonianze dei residenti parlano di "materassi abbandonati da molti giorni che puzzano perché i cani ci fanno la pipi" e "chi ha buttato i materassi ha detto di aver chiamato la Dusty ed é stato loro detto il giorno del ritiro, nonostante vari reclami ancora sono li i materassi".

A farsi interprete del malcontento dei residenti e commercianti della zona è il presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri: “Storie di ordinaria inciviltà, questo evidenzia uno scarso senso civico di molti ma anche una totale assenza di prevenzione e semmai repressione da parte della circoscrizione e dell’Amministrazione comunale. Eppure esiste un regolamento che prevede controlli e pertanto invito l’organo competente a farlo rispettare. Nel caso specifico dei materassi bisogna sapere che possono essere fonte di propagazione di malattie infettive e d’insetti di ogni genere (pidocchi, pulci, cimici). Si chiedono interventi di bonifica straordinaria nella via in questione con la rimozione dei materassi, interventi di riqualificazione con controllo del territorio e azione di contrasto alle micro-discariche dei rifiuti ingombranti in genere.”

Il comitato sollecita l’Amministrazione comunale ad intervenire, per rassicurare i residenti e commerciati della zona, al ripristino e all’ennesima bonifica delle zone deturpate da rifiuti ingombranti.