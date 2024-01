Gli agenti della questura in visita presso la comunità per minori "Cirino La Rosa-Victorine Le Dieu"

In occasione della festività dell'Epifania, una delegazione della polizia di Stato di Catania, composta dal personale dell'ufficio minori e dell'ufficio del personale della questura, si è recata presso la comunità per minori "Cirino La Rosa-Victorine Le Dieu". Un gesto di affetto e vicinanza che ha reso questo giorno ancor più speciale per i piccoli ospiti. L'incontro è stato calorosamente accolto dalla Direttrice, dott.ssa Rosanna Di Guardo e da una rappresentanza del suo staff. La visita ha coinvolto attivamente i piccoli ospiti, che hanno ricevuto i doni offerti dal personale della questura e dall'azienda Bruno Euronics. I poliziotti si sono intrattenuti a lungo, permettendo loro di mostrare la struttura e raccontare delle attività svolte all'interno della comunità. Anche i bambini hanno voluto donare ai poliziotti alcuni piccoli omaggi preparati da loro. Un momento di condivisione e gioia che ha reso l'Epifania un'occasione speciale per tutti.