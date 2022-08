Escursionista in ipotermia soccorso sul versante nord dell'Etna

Si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, in servizio presso il reparto volo di Catania, per soccorrere un escursionista disperso alle pendici nord orientali dell'Etna. L'uomo, colto da un principio di ipotermia, è stato prima raggiunto da uomini della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Linguaglossa. Presenti anche i tecnici del soccorso alpino ed i militari della guardia di finanza etnea. Vista la particolare orografia della zona, si è reso necessario l'intervento del mezzo aereo. L'escursionista è stato verricellato a bordo dell'elicottero e condotto presso la piazzola di Rifugio Citelli, dove è stato consegnato alle cure dei sanitari per i controlli del caso.