Belpasso, esplosione nella fabbrica dei Vaccalluzzo: morto uno dei proprietari

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle ore 7.30 di questa mattina presso lo stabilimento Vaccalluzzo di Belpasso, specializzato nella produzione di fuochi d'artificio. Una persona è deceduta: si tratta di Antonino Vaccalluzzo, 62anni, uno dei proprietari della storica azienda etnea. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello stabilimento, insieme ai carabinieri. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma non ci sarebbero altri feriti.

Non sono ancora chiare le cause dell'esplosione che ha ucciso sul colpo Vaccalluzzo. Alle indagini partecipano anche i militari del nucleo ispettorato del lavoro. Nello stabilimento è giunto anche il sindaco di Belpasso, Daniele Motta per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia.