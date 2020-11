Le guide alpine dell'Etna replicano all'indagine della finanza: "Abbiamo agito in sicurezza"

In relazione alle informazioni contenute nell’articolo pubblicato su Catania Today lo scorso 30 ottobre, il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia invia nota di replica.

"Le guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, sono professionisti formati e abilitati per accompagnare i propri clienti in ascensioni ed escursioni sui vulcani attivi, garantendo i massimi livelli di sicurezza; le nostre guide, presenti ogni giorno sul vulcano Etna, sono infatti, per formazione ed esperienza, in grado di valutare e gestire i rischi connessi all’attività vulcanica e operano sulla base dei bollettini emessi dal Ingv e degli avvisi emessi dal Drpc - si legge nella nota -Gli ultimi avvisi del Drpc sono stati emanati rispettivamente il 30/07/2019 e il 6/10/2020 e riportano entrambe la fase di allerta “attenzione”, che non comporta, di norma,limitazioni all’attività dii accompagnamento delle guide alpine e vulcanologiche.Le ordinanze sindacali, emanate dai Comuni il cui territorio insiste sulla zona sommitale dell’Etna e attualmente in essere, si basano tuttesu avvisi di Drpc ampiamente superati. Unica eccezione l’ordinanza del Comune di Castiglione di Sicilia,che è stata emessa sulla base dell’ultimo avviso di Drpc del 6 ottobre 2020 e che consente le escursioni in tutta la zona sommitale senza limitazione e nella “zona gialla” (area al di sopra della pista di servizio) esclusivamente se accompagnati da guide alpine e vulcanologiche".