Etna, il movimento del fianco del vulcano è una sentinella delle eruzioni

Lo scivolamento del fianco orientale dell'Etna agirebbe come una valvola che favorisce o inibisce le eruzioni nel settore immediatamente a monte; la variazione della velocità di scivolamento stesso può essere considerata come una sentinella per eventuali eruzioni parossistiche e/o processi di intrusione di magma. E' quanto emerge da uno studio di un team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale pubblicato sulla rivista statunitense "Flank sliding: A valve and a sentinel for paroxysmal eruptions and magma ascent at Mount Etna, Italy".

"Una complessa analisi multidisciplinare - spiega Giuseppe Pezzo, autore della ricerca - ha evidenziato come il continuo movimento del fianco orientale dell'Etna ha favorito nel tempo l'intrusione di magmi nell'area immediatamente a monte il collasso stesso, nelle zone di frattura note come Rift di Nord-Est e di Sud dell'area sommitale del vulcano. La geometria e l'ubicazione di questi volumi di magma appare coerente con antiche strutture tettoniche, messe in evidenza dai dati di tomografia sismica, che dislocano la crosta sotto l'edificio vulcanico favorendo la risalita di magmi verso la superficie". "Le risalite magmatiche - prosegue dal canto suo Mimmo Palano, coautore della ricerca - a causa delle pressioni interne dei magmi, provocano un allargamento di diversi metri di tutto l'edificio vulcanico e imprimono un'accelerazione al movimento del fianco orientale".