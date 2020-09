Etna nord, il Soccorso Alpino mette in salvo due escursionisti colti da maltempo

Ieri pomeriggio, allertati tramite il numero del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano attivo h24, i tecnici della stazione Etna Nord sono intervenuti per soccorrere due escursionisti colti dal maltempo. La squadra è intervenuta immediatamente, in quanto era già operativa per un’esercitazione in zona Mojo Alcantara. I due malcapitati sono stati inizialmente raggiunti telefonicamente da uno dei tecnici del Sass/Cnsas per poi essere stati intercettati sulla strada dell’osservatorio impauriti ma in buone condizioni di salute. Preallertati anche i tecnici dei Sagf di Nicolosi. "L’estate volge al termine ed è più frequente un’instabilità meteorologica, soprattutto in montagna. Ricordiamo di pianificare sempre le escursioni senza lasciare nulla al caso", avvertono gli operatori del Soccorso Alpino.

