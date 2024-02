Evade dai domiciliari per passare la notte in albergo, 24enne pregiudicato trasferito in carcere

Un 24enne, pregiudicato paternese, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò per evasione dagli arresti domiciliari dopo aver deciso di recarsi un b&b etneo. I militari lo hanno individuato dopo aver effettuato un controllo notturno di routine presso l’abitazione del padre, situata in via Gorizia, dove si sarebbe dovuto trovare perché sottoposto agli arresti domiciliari per aver commesso reati in ambito familiare, come disposto dal gip del tribunale di Arezzo. Il giovane, però, non era in casa. Immediatamente è scattata una veloce indagine che, nel giro di poche ore, ha permesso di localizzarlo nei pressi di un b&b di Paternò. Raggiunta la struttura ricettiva, i militari hanno quindi individuato la stanza dove soggiornava l’evaso e, dopo aver fatto irruzione, lo hanno arrestato. Ancora incredulo per essere stato scovato così in fretta, il 24enne ha raccontato agli investigatori di essere andato via dall’abitazione del padre perché la convivenza con quest’ultimo era divenuta insostenibile. Il ragazzo, però, è stato nell’immediatezza ricondotto ai domiciliari e poi, su disposizione del gip del Tribunale di Arezzo, è stato condotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.