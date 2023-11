Evade dai domiciliari, brasiliano rintracciato e denunciato

Nel corso del pomeriggio di ieri, gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Pietro Toselli nell’abitazione di un pregiudicato brasiliano, per procedere ad un controllo. L’uomo, infatti, è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e, qualche minuto, prima era scattato l’allarme di assenza, poiché verosimilmente si era allontanato dalla propria abitazione. Giunti sul posto, dopo aver suonato e bussato ripetutamente, gli agenti hanno accertato che l’uomo non era in casa. Si sono così allontanati, perlustrando le aree circostanti per ricercare l’evaso. Poco dopo, però, mentre erano ancora impegnati nelle ricerche, la sala operativa ha comunicato agli agenti che era nuovamente scattato l’alert sul sistema di gestione dei braccialetti elettronici, che aveva segnalato il suo rientro nell'abitazione. I poliziotti sono così tornati nell’appartamento e, dopo aver avuto conferma della sua presenza, lo hanno denunciato per il reato di evasione.