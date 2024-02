Evade da una comunità di Cuneo e torna a Catania per Sant'Agata, arrestato 41enne

Un noto pregiudicato 41enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di evasione. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio una gazzella dell'Arma, ieri sera ha infatti bloccato in zona Barriera l'uomo, che era stato già arrestato nel maggio del 2023 per maltrattamenti in famiglia e nell’aprile del 2010 per rapina. In particolare, la pattuglia che transitava in via Bari lo ha immediatamente riconosciuto e controllato, supponendo che, per le sue pregresse vicende giudiziarie, dovesse essere sottoposto a qualche tipo di misura di custodia cautelare.

Il soggetto in questione era attualmente ristretto presso una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco (in provincia di Cuneo), in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Lui stesso ha confermato ai militari di essere tornato a Catania per andare a trovare la madre durante i giorni della festa di Sant'Agata. Al termine degli accertamenti di rito, il 41enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che, convalidando l’arresto, ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari.