Evade dai domiciliari, riconosciuto da un ispettore di polizia libero dal servizio

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 28enne catanese Salvatore Alex Marghella, poiché ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, già ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato riconosciuto da un ispettore della polizia libero dal servizio cui l’equipaggio della gazzella ha dato manforte per bloccare ed ammanettare l’evaso sorpreso in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.