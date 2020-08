Evade dei domiciliari e gira in auto: beccato

I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato il 27enne catanese Salvatore Oliva, poiché ritenuto responsabile di evasione. Il giovane, già ai domiciliari per reati attinenti al mondo della droga, è stato riconosciuto e bloccato dai militari di pattuglia mentre percorreva la via Gelso Bianco alla guida della propria Citroen Nemo. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

