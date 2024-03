Evade dai domiciliari per cercare droga, pregiudicato rintracciato ed arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina hanno arrestato un 38 enne pregiudicato, residente a Mascalucia, per evasione dagli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma sono stati allertati dalla centrale operativa perché si era attivato l’allarme del braccialetto elettronico dell’uomo, sottoposto dallo scorso dicembre alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Una pattuglia si è subito recata presso l’abitazione della donna per sincerarsi che il 38 enne non fosse evaso per farle del male. Ma la stessa donna ha suggerito ai militari di cercarlo nei luoghi frequentati dagli assuntori di sostanze stupefacenti perchè probabilmente l'uomo era alla ricerca di una dose. Nel giro di sole due ore è stato possibile rintracciarlo mentre si trovava un terreno incolto ai margini del viale Tirreno, nel quartiere San Giovanni Galermo: era da solo a bordo della sua utilitaria. Il 38 enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto nuovamente la gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.