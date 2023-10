Evade dai domiciliari per sgranchirsi le gambe in bici, arrestato

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 44 enne, residente nel corso principale del paese e già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione. Nel percorrere corso Martiri di via Fani, una pattuglia lo ha notato mentre si trovava a bordo di una bici elettrica all’angolo con via Gaggini. Nonostante il vano tentativo dell’uomo di nascondere il viso calzandosi in profondità il berretto, è stato comunque subito riconosciuto dai carabinieri, che lo avevano più volte controllato a casa durante la detenzione domiciliare. Il 44enne era stato autorizzato ad uscire dalla propria abitazione soltanto in determinati giorni della settimana. Inoltre, ha cercato di dileguarsi per raggiungere la sua abitazione, probabilmente nella speranza di non essere stato riconosciuto. L'autorità giudiziaria lo ha collocato nuovamente ai domiciliari.