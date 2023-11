Picchia la moglie ed evade dai domiciliari per portarla in ospedale, arrestato

Gli agenti delle volanti sono intervenuti nella zona di piazza Palestro dopo aver ricevuto, tramite il 112, una segnalazione relativa ad una lite animata tra coniugi. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con un uomo che ha riferito come il fratello, un 44enne sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per un precedente episodio di maltrattamenti in famiglia, avesse da poco avuto una acceso diverbio con la moglie tra le mura domestiche.

In un'impeto di rabbia, aveva anche colpito la donna alla testa con un oggetto, procurandole una ferita. Si era poi allontanato dall’abitazione, sostenendo di voler accompagnare la donna al pronto soccorso. Gli agenti, a quel punto, si sono recati in ospedale ed hanno rintracciato la coppia. La donna ha riferito ai poliziotti che la lite era scaturita per motivi di gelosia da parte del marito, il quale l'aveva poi colpita al capo, procurandole delle lesioni. L’uomo, violento e recidivo, è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria ed arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e per evasione. Su disposizione del pm di turno, pregiudicato è stato ricollocato agli arresti domiciliari.