Dai domiciliari al carcere: due pregiudicati trasferiti a Piazza Lanza

I carabinieri delle stazioni di Librino e Nesima hanno eseguito due provvedimenti di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della detenzione in carcere nei confronti di due catanesi, il 28enne Ferdinando Pellicori ed il 52enne Giuseppe Piacente. Durante i controlli eseguiti nei giorni scorsi, i due erano stati colti sul fatto mentre erano evasi evasione dalle loro abitazioni. Pellicori, in particolare, era anche sottoposto all’applicazione del braccialetto elettronico ed aveva manomesso il dispositivo di rilevamento allontanandosi dalla propria abitazione, incurante dell’allarme di evasione generato alla centrale operativa. L’attivazione del sistema ha così consentito ai carabinieri di intervenire velocemente e constatare l’effettiva assenza dell’uomo dalla sua abitazione. Il 28enne, inoltre, si era disfatto del braccialetto elettronico (poi recuperato) sul vialetto d’ingresso del suo stabile. Non si era allontanato molto: è stato rintracciato nei paraggi. Piacente è risultato assente durante un controllo domiciliare, senza alcuna autorizzazione specifica. Entrambi si trovano ora nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dal Gip.