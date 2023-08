I "falchi" della squadra mobile arrestano un topo d'auto

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai "falchi" della squadra mobile della polizia di Catania per furto. Il ladro è stato acciuffato dai poliziotti in via Aretusa, in pieno centro storico, chiamati da un collega che aveva bloccato l'uomo subito dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta. L'uomo si era poi impossessato di tre zaini con dentro effetti personali, capi di abbigliamento, un Ipad, un paio di occhiali e un passaporto. Il proprietario dell'auto è stato rintracciato e gli è stato restituito il maltolto. Il presunto responsabile del furto è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo. La misura è stata poi convalidata dal Gip.