Fermati con mezzo chilo di marijuana in auto: arrestati

La polizia ha arrestato due giovani siracusani M.S. del 1997 e M.D. del 1999 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti, impegnato nell’attività di controllo del territorio nel quartiere Librino, ha tratto in arresto i due giovani, un uomo e una donna, che si trovavano all’interno di un’autovettura ferma lungo lo stradale Bummacaro. Effettuato un controllo è stato rinvenuto sotto il sedile posteriore dell’auto un involucro contenente marijuana per un peso complessivo di circa 500 grammi. Gli agenti hanno dunque proseguito i controlli per mezzo di perquisizione domiciliare con il supporto dei colleghi di Siracusa, città di residenza dei due giovani entrambi. Il personale dell'Upgsp ha ritrovato un bilancino di precisione, tre trita marijuana e un giubbotto antiproiettile. Dei fatti è stato informato il Pm di turno che ha disposto l’immediata liberazione di entrambi.