Festa della Befana, doni e giochi per bambini di Trappeto Nord su iniziativa del consiglio comunale

Doni, giochi, dolci e tanta allegria per un centinaio di bambini nella corte interna di palazzo degli elefanti che su iniziativa del Presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi e del distretto Lions 108Yb Sicilia-Catania Centro e dei Lions club afferenti alla V circoscrizione, hanno celebrato la festa della Befana, una magia e una tradizione senza tempo. A essere omaggiati sono stati i piccoli ospiti dell'Istituto Sacro Cuore di Trappeto Nord, prestigioso istituto che opera a favore di minori nei quartieri a rischio della Città. Un appuntamento con la solidarietà che ha concluso la mini rassegna promossa dalla presidenza del consiglio comunale con quattro eventi finalizzati a esaltare l’attenzione verso i più bisognosi, soprattutto nei giorni delle festività natalizie in cui è maggiore la necessità di sentire qualcuno vicino. Oltre al presidente Anastasi e ai rappresentanti dei club service del distretto etneo, alla donazione dei doni per i bambini nel giorno della Befana in Municipio hanno presenziato anche i consiglieri Magni, Barbagallo e Miraglia. “Il consiglio comunale -ha detto il presidente dell’assemblea cittadina Sebastiano Anastasi- oltre a distinguersi per una responsabile azione nell’esame degli atti amministrativi, ha voluto mostrare anche una tangibile attenzione verso le fasce più deboli della popolazione. Questi bambini che vivono in una delle zone maggiormente a rischio come Trappeto Nord oggi hanno vissuto una giornata diversa, verificando la tanta attenzione nei loro confronti anche grazie all’impegno dei Lions, del consiglio comunale e alla meritoria opera che svolge l’istituto Sacro Cuore nel territorio di frontiera dei pericoli della devianza minorile”.

Quattro gli eventi realizzati dalla presidenza del consiglio comunale durante il periodo natalizio, un mini calendario improntato alla solidarietà, che Anastasi ha voluto fosse denominato “Natale in Comune”, proprio per segnalare la vicinanza del consiglio comunale ai cittadini in sinergia ai promotori di eventi di sensibilizzazione sociale che si sono resi disponibili. In collaborazione con il Kiwanis Club Catania Est, il 14 dicembre scorso è stato ospitato un evento con la partecipazione di 20 alunni per ciascuno di due istituti comprensivi Calvino di Catania e Rodari-Nosengo di Gravina di Catania, che hanno chiesto ai rispettivi allievi di predisporre elaborati artistici rappresentando il dramma in Ucraina: alla presenza dei dirigenti di Poste Italiane e del Console Ucraino è stato premiato il disegno più bello, selezionato dalla commissione di Poste Italiane, che è diventato un annullo filatelico. Due giorni dopo nella Corte del Palazzo degli Elefanti si è svolto il tradizionale pranzo a favore dei cittadini più disagiati in collaborazione con l’associazione “Per servire la vita” onlus, con quasi 80 persone indigenti ospitati in collaborazione con l’unità di strada che opera insieme ai servizi sociali . Domenica 17 dicembre nella sede dell’Urp di palazzo degli elefanti oltre trenta cittadini hanno usufruito di screening sanitari gratuiti con medici specialistici, iniziativa realizzata sempre in collaborazione sempre con l’associazione “Per servire la vita” onlus. Infine, il giorno della festa dell’Epifania, il 6 gennaio, la classica donazione di dolci e giochi per bambini in collaborazione con Lions Club Catania zona 11 e i presidenti delle zone 12, 13, 14 dello stesso club service e la V circoscrizione di Catania del club service.