Riposto, finanziata la messa in sicurezza e antisismica del plesso "Manzoni" di Torre Archirafi

Il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento di 825 mila euro per lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico “Manzoni” di Torre Archirafi facente parte dell’Istituto comprensivo “Giovanni Verga”. Questo il risultato conseguito dall’Amministrazione Caragliano impegnata nel reperimento di risorse in favore delle istituzioni scolastiche. Sono solo tre, infatti, i Comuni in provincia di Catania ad avere ottenuto lo stanziamento: Riposto, Paternò e San Pietro Clarenza, per questa prima tranche di programmazione di edilizia scolastica.

Ieri mattina la ricognizione nella scuola del sindaco Enzo Caragliano, degli assessori Rosario Caltabiano, Paola Emanuele, Carmelo D'Urso, del presidente del Consiglio, Mariella Di Guardo e del consigliere Franco Camarda. “Siamo soddisfatti per questo finanziamento concesso - afferma il sindaco Caragliano- ci siamo spesi in questi mesi per conseguire questo importante traguardo. Le opere manutentive sono state inserite nella programmazione e consentiranno di mettere in sicurezza questa importante storica scuola, anche dal punto di vista della prevenzione sismica. Sarà realizzato anche l’efficientamento energetico. Siamo fiduciosi che chiuderemo la gara con l’assegnazione dei lavori entro il prossimo settembre”.

“Questo finanziamento ottenuto - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Rosario Caltabiano – è il risultato di una programmazione che il mio assessorato ha messo in atto, attraverso la progettazione degli interventi da realizzare e ottenere, quindi, le necessarie risorse”. L’assessore alla Pubblica istruzione Paola Emanuele: “Si tratta, senza dubbio, di un importante intervento che fa parte di tutta una attività amministrativa volta a cercare di ottemperare a tutte quelle che sono le esigenze dell’istituzione scolastica con le quali, questa amministrazione, ha lavorato alacremente”. Per il plesso Manzoni di Torre Archirafi i lavori finanziati consistono nella riqualificazione, adeguamento sismico, antincendio e rifacimento impiantistico nell’edificio scolastico. Gli interventi prevedono, poi, nel dettaglio, sotto il profilo tecnico, il rifacimento della copertura, la realizzazione di cerchiatura per il passaggio tra il corpo servizi, quello principale e il corpo aula. E infine la realizzazione di un impianto antincendio centralizzato, il rifacimento ex novo degli impianti elettrico, termico e fotovoltaico.