Viabilità Grammichele, ultimati i lavori della strada Favara-Favarelle

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di una delle strade provinciali del calatino, classificata come “trazzera” sebbene sia una importante arteria di collegamento. Si tratta della trazzera Favara-Favarelle, strada lunga oltre 9 km, usata quotidianamente dagli imprenditori agricoli possessori di fondi in territorio di Grammichele e Caltagirone. La trazzera Favara-Favarelle, usata anche per chi è diretto verso Niscemi e Mazzarrone, si diparte dalla strada provinciale 63 e, dopo aver incrociato la strada statale 683 “Libertinia”, raggiunge il centro abitato di Grammichele appena prima dell’attraversamento della linea ferroviaria.

“Per rinnovare e mantenere in sicurezza questa strada l’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania ha progettato e diretto i lavori di manutenzione straordinaria per un ammontare di circa 1 milione e 600 mila euro” - ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino. Gli interventi sono stati molteplici: nel dettaglio, dopo aver ripulito i margini stradali, è stato rifatto l’innesto con la strada provinciale 63 e totalmente rinnovata la pavimentazione della strada, che prima dell’intervento mostrava tratti deformati. Costruite alcune cunette allo scopo di convogliare le acque piovane verso le già esistenti strutture di raccolta: si eviterà così la formazione di accumuli e ristagni pericolosi per il transito.

Allo scopo di impedire la caduta di detriti, sono stati costruiti muretti e parapetti. Sistemati dove necessario i guardrail, soprattutto nei tratti più pericolosi per la circolazione veicolare. Collocati paletti con catarifrangenti per migliorare la visibilità stradale nelle ore notturne o in presenza di nebbia. Ricostruite le aiuole spartitraffico, con uso della pietra levigata. Successivamente si è provveduto a collocare del ghiaietto bianco al di sopra di opportuni teli, allo scopo di evitare la crescita di erbe infestanti che oltre a deturpare l’aspetto estetico dell’opera, possono nel tempo limitare la mutua visibilità dei veicoli con rischi per la circolazione. Collocata infine la segnaletica.