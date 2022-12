Fiumefreddo, ladri di avocado beccati con le mani nel sacco

I carabinieri Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato per furto aggravato in concorso due giarresi di un 48 e 28 anni, colti con due sacchi contenenti cerca 30 chili di pregiato avocado, valore comerciale circa 500 euro. A segnalare ai militari della benemerita la presenza dei due, già ampiamente noti alle forze dell'ordine e agli agricoltori della zona, è stato il proprietario di un fondo agricolo, in via Cutula. I carabinieri hanno poi accertato, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, il modus operandi de due "professionisti" del furto in campagna. In particolare, mentre il 28enne si adoperava, con buste alla mano, per raccogliere i frutti, al 48enne spettava il compito di percuotere i rami delle piante con un bastone per far cadere a terra i frutti. I Carabinieri hanno restituito gli avocado al proprietario dell’azienda ed hanno posto i due uomini a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.