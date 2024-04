Semina il panico tra le vie di San Cristoforo con 80mila euro in auto: arrestato 33enne

Un lungo inseguimento ha animato le strade di via Zia Lisa, quando un veicolo, notando la presenza di agenti delle volanti, ha improvvisamente accelerato cercando di fuggire. Ciò ha dato il via a un inseguimento mozzafiato attraverso i vicoli di San Cristoforo, culminato in una brusca fermata a via Testulla, dove il veicolo ha scontrato un'auto parcheggiata, ribaltandosi.

Il tumulto causato dall'inseguimento ha attirato l'attenzione di numerosi spettatori, alcuni dei quali hanno tentato di ostacolare gli agenti. Fortunatamente, le forze dell'ordine hanno ricevuto immediatamente rinforzi dalle volanti, dai radiomobili dei carabinieri e da una squadra dell'esercito, prontamente dispiegati sul luogo.

Nonostante le ferite riportate nell'incidente, il conducente, un uomo di 33 anni con precedenti penali proveniente da Catania, ha cercato disperatamente di recuperare delle buste termosaldate contenenti banconote, prima di tentare una fuga a piedi e resistere strenuamente all'arresto. Successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento di oltre 7mila euro in contanti nel marsupio dell'uomo e ulteriori 71.500 euro all'interno dell'abitacolo del veicolo, avvolte nelle medesime buste termosaldate.

Non fornendo alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza dei fondi, l'intera somma è stata sequestrata dalle autorità come presunto provento di attività illecite, insieme all'auto utilizzata nell'azione. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione del Pubblico Ministero è stato trasferito alla casa circondariale di piazza Lanza. Le indagini sono in corso per determinare l'origine e lo scopo dell'ingente somma di denaro.

