Fuga sui tetti per scappare ad un controllo: 20enne denunciato

Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, gli agenti della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, transitando per via Scaldara, nel quartiere San Cristoforo, hanno eseguito il controllo di uno stabile, più volte teatro di attività di spaccio.

All’interno della palazzina gli agenti hanno notato un uomo che, accortosi della presenza della polizia, è uscito dalla finestra di un’abitazione per poi darsi alla fuga, prima sui tetti e successivamente lungo la ferrovia che costeggia via Scaldara. A quel punto i poliziotti hanno iniziato l’inseguimento dell’uomo lungo i binari riuscendo a bloccarlo poco dopo. Durante le prime fasi dell’identificazione, il 20enne non è apparso collaborativo e con uno scatto repentino si è dato nuovamente alla fuga.

I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo, per la seconda volta, nei pressi della stazione "Acquicella", dove è stato bloccato, nonostante gli strenui tentativi di divincolarsi, per sottrarsi al controllo.

Dopo averlo definitivamente bloccato e messo in sicurezza, l’uomo – un 20enne catanese pregiudicato – è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

