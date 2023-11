Fugge dai domiciliari e si rifugia a casa della sorella: arrestata

Nel corso del fine settimana, la polizia ha arrestato una giovane donna per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, nella serata di ieri è arrivata telefonata su linea d’emergenza 112, da parte di una donna la quale ha riferito che la sorella, allontanatasi da una struttura dove sconta la misura cautelare degli arresti domiciliari, si era rifugiata in casa sua.

Pertanto, personale delle volanti, è intervenuto in viale Moncada, presso l'abitazione della richiedente e qui ha accertato la presenza della donna che, nel pomeriggio della medesima giornata, si era allontanata arbitrariamente da una comunità dell’hinterland catanese. Quindi, la donna è stata tratta in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari e, dopo aver informato il Pm di turno, è stata nuovamente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la struttura dalla quale si era precedentemente allontanata.