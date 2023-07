Vede la polizia e fugge rischiando di provocare incidenti, 18enne denunciato

La polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un giovane adranita, gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sera del 22 luglio scorso, agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Adrano, nel corso del servizio di controllo del territorio, intensificato nel periodo estivo per scongiurare il fenomeno dei furti in appartamento, notavano un'autovettura procedere a velocità sostenuta lungo quella piazza Sant'Agostino. Vede la polizia e fugge. Un giovane di Adrano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una rocambolesca fuga tra le vie del centro adranita. Dopo aver imboccato a forte velocità piazza Sant'Agostino, ha continuato la sua folle corsa imboccando la via Cappuccini e rischiando di causare incidenti stradali. L'inseguimento è proseguito sino alla strada provinciale 156, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare il fuggitivo senza causare incidenti. Il giovane autista, di appena 18 anni, ha anche ricevuto una serie di verbali per violazioni al codice della strada: guida senza patente, velocità non regolata nelle ore notturne, divieto di sorpasso in prossimità di incroci e guida contromano, per un importo complessivo pari a 5710 euro. E' stato anche sanzionato per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti di polizia. Nei confronti del proprietario del veicolo, il padre del ragazzo, è stato contestato l'incauto affidamento dell'auto, per il quale è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 397 euro.