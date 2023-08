Domani 25 agosto i funerali dei tre agenti della penitenziaria morti in un incidente stradale

Saranno celebrati domani 25 agosto, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, i funerali dei tre agenti della polizia penitenziaria, Gianluca Barbanti, Piero Tatoli e Giuseppe Spampinato, vittime di un tragico incidente lo scorso sabato sulla statale 385. Nello stesso giorno verrà stato proclamato il lutto cittadino.

"In ossequio ai nostri concittadini - scrive in una nota il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta - tragicamente scomparsi, Barbanti Giovanni, Spampinato Giuseppe e Tatoli Pietro, ed al sentimento di lutto che ha fortemente provato le famiglie coinvolte, la nostra comunità e l’intera amministrazione penitenziaria, la camera ardente sarà allestita presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, in Mineo; aperta al pubblico, nel giorno 24 Agosto, dalle ore 18,30 alle 21,00, per il giorno 25 Agosto, dalle ore 10,00 alle 12,00, e a seguire dalle 15,00 e sino alle ore 16,00, orario dell’inizio delle esequie, nella stessa giornata è stato proclamato il lutto cittadino.

"Inoltre - aggiunge Mistretta - nel proseguio delle celebrazioni in occasione della nostra festa patronale, in onore della amata Santa Agrippina v.m., di concerto col parroco, Don Matteo Malgioglio e col presidente del circolo e comitato dei festeggiamenti, Maria Michela Toro, si è deciso, nella giornata di sabato e domenica prossimi, di confermare le sole attività a carattere strettamente religiose e devozionali".