In Cattedrale l'ultimo commosso saluto a Santo Castiglione

Folla commossa stamane in cattedrale a Catania per i funerali di Santo Castiglione, ex presidente dell'autorità portuale etnea e dell'Azienda Siciliana Trasporti. Il parroco della Cattedrale monsignor Barbaro Scionti, durante l'omelia ha sottolineato la “figura di grande importanza per la città per il suo senso di abnegazione per le fasce della popolazione più umili". Presenti alla funzione c’erano i vertici della politica cittadina, dal sindaco Enrico Trantino, al leader del Movimento per l’Autonomia, Raffaele Lombardo. In prima fila anche il vice presidente della Regione, Luca Sammartino e Angelo Sicali, presidente dello Iacp di Catania.

"Grazie a tutti, nessuno escluso - ha scritto il figlio Giuseppe, oggi capogruppo all'Ars per il Mpa - Grazie per essere stati vicini al dolore del sottoscritto e di tutta la mia famiglia. La vostra presenza e partecipazione alla camera ardente ai Minoriti e in Cattedrale per i funerali, è la dimostrazione tangibile del fatto che mio padre era soprattutto amato dalla gente della sua Catania, al di là del suo appassionato impegno politico.