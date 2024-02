I carabinieri recuperano una bici elettrica rubata: era in un garage di San Leone

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato un 20enne catanese, trovato in possesso di una bici rubata, per ricettazione. Nel corso del pomeriggio un giovane catanese ha contattato il 112 riferendo di essere alla ricerca della sua bicicletta elettrica, con marca Hitwai e modello 20 di colore nero e rosso, dal valore di circa 2 mila euro, rubatagli una settimana prima. Il mezzo era stato portato via nella notte, nonostante fosse stato parcheggiato nel cortile condominiale di casa propria e assicurato con una catena, segata dal ladro, ad un palo dell’illuminazione elettrica. Ricevuta la denuncia, le pattuglie del nucleo radiomobile hanno effettuato un vero e proprio rastrellamento delle aree in cui potenzialmente si poteva trovare la bicicletta, sfruttando le loro conoscenze.

Nel giro di alcuni giorni sono arrivati i risultati concreti: in un garage di via Palermo, nel quartiere San Leone, un 20enne del posto era intento a sistemare una bicicletta elettrica che corrispondeva in tutto alla descrizione fornita dal la vittima. I carabinieri hanno quindi avvicinato il giovane, che non ha saputo fornire giustificazioni sul possesso della bici e si è subito agitato, lasciando chiaramente presumere che ci fosse qualcosa di sospetto. Il mezzo a due ruote è stato pertanto recuperato e restituito al proprietario che, commosso, ha espresso la sua forte gratitudine nei confronti dei militari. Il 20enne dovrà quindi rispondere dell’accusa di ricettazione.