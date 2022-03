Pregiudicati fanno un raid in un appartamento: finiscono in manette

Nonostante uno fosse un sorvegliato speciale - M.S di 28 anni - e l'altro affidato in prova ai servizi sociali - M.A.D di 24 anni - si erano dati ai furti negli appartamenti ma sono stati scoperti e arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. A farli scoprire è stato il proprietario di un appartamento del rione Barriera che, pur essendo lontano da casa, aveva notato tramite l'app del sistema di videosorveglianza "strani movimenti" e ha allertato la polizia.

Gli autori del furto, poco dopo, sono stati segnalati in fuga a bordo di una utilitaria di colore rosso che è stata intercettata dai poliziotti, già dislocati lungo le possibili vie di fuga, i quali hanno proceduto al controllo del veicolo e alla identificazione degli occupanti. Dalla perquisizione è emersa la refurtiva sottratta nell'abitazione e che è stata riconsegnata alla vittima. I topi d'appartamento sono stati arrestati, con un altro complice P.M. (finito ai domiciliari), e sono stati portati in carcere.