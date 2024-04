Aveva adocchiato una "Giulietta": denunciato dai carabinieri

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio dell’Arma di Catania, avviato durante il periodo pasquale e che proseguirà fino alla festività del 1° maggio, i carabinieri del comando provinciale stanno attuando, in tutto il capoluogo etneo, mirati ed articolati servizi per la prevenzione ed il contrasto all’illegalità con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza dei cittadini e di contrastare i fenomeni criminali maggiormente diffusi, tra cui i reati predatori.

In tale contesto operativo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, che garantiscono il pronto intervento h24, l’altra sera, hanno denunciato un pregiudicato 34enne di Catania per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Nel dettaglio, alle 20.30 circa, i carabinieri che stavano pattugliando la via Cristoforo Colombo notavano a distanza un uomo interamente vestito di nero che si aggirava, con fare guardingo, tra alcune autovetture in sosta soffermandosi, in particolare, su una Alfa Romeo Giulietta.

Insospettiti da tale atteggiamento decidevano, quindi, di procedere al suo controllo. L'uomo, immediatamente raggiunto e bloccato, appariva sin da subito nervoso ed insofferente durante gli accertamenti dei militari dell’Arma, che pertanto, hanno voluto approfondire le verifiche con una perquisizione. Tale operazione, come sospettato, ha definitivamente confermato l’ipotesi investigativa dei carabinieri, in quanto, all’interno dello zaino che portava sulle spalle, hanno trovato una cesoia di colore rosso.

Il possesso ingiustificato di quell’arnese, solitamente utilizzato per la commessione di furti, ed i precedenti per reati contro il patrimonio dell’uomo hanno, quindi, portato i carabinieri a procedere al sequestro della cesoia ed alla denuncia del 34enne all’autorità giudiziaria.