Dipendente ruba dodici barattoli di filetti di acciuga: denunciato

La notte dello scorso 24 dicembre, personale delle volanti è intervenuto in via Alfredo Costa, presso il Centro Logistico di un noto marchio della grande distribuzione, per la segnalazione di tentato furto di generi alimentari. Sul posto gli operatori hanno contattato il responsabile il quale ha riferito di aver bloccato poco prima un dipendente che aveva asportato dal deposito dodici barattoli di filetti di acciuga, per un valore di 120 euro circa. A seguito di ciò il responsabile ha formalizzato la denuncia e il dipendente è stato deferito in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.