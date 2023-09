Rubano il catalizzatore da una macchina parcheggiata: arrestati

Nella serata di ieri, una rapida e coordinata azione dei carabinieri del comando provinciale di Catania ha portato all'arresto di due individui, un 39enne palagonese e un 38enne catanese, responsabili di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Tutto è cominciato quando un cittadino, transitando per piazza Stesicoro, ha notato due individui intenti a svolgere attività sospette vicino a una Fiat Punto grigia parcheggiata. I due ladri avevano asportato il catalizzatore dell'auto e stavano cercando di allontanarsi rapidamente a bordo di una Smart "fortwo" nera. Il senso civico del passante è stato cruciale: ha chiamato il 112 e ha fornito dettagli importanti sugli sospetti, compresi particolari sull'abbigliamento.

Grazie a queste informazioni preziose, le pattuglie dei carabinieri sono state in grado di attivarsi immediatamente e, in pochi minuti, hanno individuato la vettura segnalata, con a bordo i due ladri che corrispondevano esattamente alla descrizione fornita dal cittadino vigilante.

Una volta fermati, i due ladri sono apparsi molto agitati e nervosi. Durante la perquisizione della loro auto, è stata rinvenuta una marmitta ancora calda, insieme al catalizzatore precedentemente rubato. Inoltre, sotto il sedile lato passeggero, sono stati recuperati alcuni attrezzi da lavoro, tra cui tre chiavi a stella da meccanico, presumibilmente utilizzate per smontare la marmitta.

Nel frattempo, una pattuglia dell'Arma si è mobilitata per individuare il proprietario della Fiat Punto, la cui serata di spensieratezza era stata interrotta dal furto. Una volta raggiunto il proprietario, questi ha espresso la sua gratitudine ai carabinieri per il recupero del catalizzatore, sottolineando come il loro intervento tempestivo abbia evitato che la sua serata prendesse una piega triste.